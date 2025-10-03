Global Sumud Filosu'ndan son durum raporu

Global Sumud Filosu'nun yaptığı açıklama şu şekildedir:

Global Sumud Filosu Aktivistleri İsrail Tarafından Alıkonuldu: Moralleri Yüksek, Avukatlar Süreci Takip Ediyor

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu gemilerinden MARINETTE, 3 Ekim sabahı saat 10:30'da İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda engellenmiş ve gemiye çıkış operasyonu canlı yayınlarla belgelenmiştir.

Alıkonulan aktivistler, sorgularının ardından Negev Çölü'nde, Gazze ile Mısır arasında, Mısır sınırına yaklaşık 30 km mesafede bulunan Ketziot Hapishanesi'ne nakledilmiştir. Dün boyunca Adalah avukatları yaklaşık 24 saat boyunca tüm aktivistlerin sorgularına eşlik etmiş, bugün itibariyle de aktivistlerimizi görmek üzere hapishaneye doğru yola çıkmışlardır.

Edinilen bilgilere göre:

Avukatlar sabah 06:00'da limanda hazır bulundu.

Duruşmalar dün saat 14:00'te başladı ve 15 saat aralıksız sürdü.

Aktivistlerimizin moralleri yüksek, bazıları açlık grevinde.

Dün hiçbir katılımcıya yiyecek ve içecek verilmedi.

Çok az sayıda katılımcı "Acil Çıkış Talebi"ni imzaladı. Bu formu imzalayanların sınır dışı edilme süreci hızlanabilir.

Form imzalanmadığı takdirde İsrail yasalarına göre 72 saat (3 gün) boyunca alıkonulabiliyorlar.

Diplomatik ziyaretlere bugün öncelik tanınacak. Konsolosluk ziyaretleri sırasında avukatlar da izin almak için bekleyecek.

Katılımcılarımız dün iki İsrailli bakan tarafından ziyaret edildi (bir erkek, bir kadın).

Tüm katılımcıların Londra ve Madrid'e toplu sınır dışı edilmesi henüz teyit edilmedi. Delegasyonlar Tel Aviv, Ürdün veya Mısır üzerinden olası sınır dışı ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.

Ailelere ve kamuoyuna özellikle şunu vurgulamak isteriz: Tüm katılımcılarımız iyi durumdadır, moralleri yüksektir ve dayanışma ruhu güçlü şekilde devam etmektedir.

Global Sumud Filosu, abluka altındaki Gazze halkına insani yardımı ulaştırmak için çıktığı bu yolculukta, tüm baskılara rağmen kararlılığını sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.