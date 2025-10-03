MİT, bir İsrail ajanını daha yakaladı
Bakan Yerlikaya'dan 'Görev Puan Sistemi' Açıklaması
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Global Sumud Filosu'ndan son durum raporu

Global Sumud Filosu bir açıklama yaparak "Tüm katılımcılarımız iyi durumdadır, moralleri yüksektir ve dayanışma ruhu güçlü şekilde devam etmektedir. Çok az sayıda katılımcı "Acil Çıkış Talebi"ni imzaladı. Form imzalanmadığı takdirde İsrail yasalarına göre 72 saat (3 gün) boyunca alıkonulabiliyorlar." dedi.

Haber Giriş : 03 Ekim 2025 12:05, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 12:07
Global Sumud Filosu'ndan son durum raporu

Global Sumud Filosu'nun yaptığı açıklama şu şekildedir:

Global Sumud Filosu Aktivistleri İsrail Tarafından Alıkonuldu: Moralleri Yüksek, Avukatlar Süreci Takip Ediyor

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu gemilerinden MARINETTE, 3 Ekim sabahı saat 10:30'da İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda engellenmiş ve gemiye çıkış operasyonu canlı yayınlarla belgelenmiştir.

Alıkonulan aktivistler, sorgularının ardından Negev Çölü'nde, Gazze ile Mısır arasında, Mısır sınırına yaklaşık 30 km mesafede bulunan Ketziot Hapishanesi'ne nakledilmiştir. Dün boyunca Adalah avukatları yaklaşık 24 saat boyunca tüm aktivistlerin sorgularına eşlik etmiş, bugün itibariyle de aktivistlerimizi görmek üzere hapishaneye doğru yola çıkmışlardır.

Edinilen bilgilere göre:

Avukatlar sabah 06:00'da limanda hazır bulundu.

Duruşmalar dün saat 14:00'te başladı ve 15 saat aralıksız sürdü.

Aktivistlerimizin moralleri yüksek, bazıları açlık grevinde.

Dün hiçbir katılımcıya yiyecek ve içecek verilmedi.

Çok az sayıda katılımcı "Acil Çıkış Talebi"ni imzaladı. Bu formu imzalayanların sınır dışı edilme süreci hızlanabilir.

Form imzalanmadığı takdirde İsrail yasalarına göre 72 saat (3 gün) boyunca alıkonulabiliyorlar.

Diplomatik ziyaretlere bugün öncelik tanınacak. Konsolosluk ziyaretleri sırasında avukatlar da izin almak için bekleyecek.

Katılımcılarımız dün iki İsrailli bakan tarafından ziyaret edildi (bir erkek, bir kadın).

Tüm katılımcıların Londra ve Madrid'e toplu sınır dışı edilmesi henüz teyit edilmedi. Delegasyonlar Tel Aviv, Ürdün veya Mısır üzerinden olası sınır dışı ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.

Ailelere ve kamuoyuna özellikle şunu vurgulamak isteriz: Tüm katılımcılarımız iyi durumdadır, moralleri yüksektir ve dayanışma ruhu güçlü şekilde devam etmektedir.

Global Sumud Filosu, abluka altındaki Gazze halkına insani yardımı ulaştırmak için çıktığı bu yolculukta, tüm baskılara rağmen kararlılığını sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

