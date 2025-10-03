Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı

Olay, 25 Eylül saat 15.35'te Biga ilçesinde bulunan Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.D.Y. (14), Y.C.'nin (14) ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y.'ye yumruk attı. M.D.Y., yumruğun etkisiyle kafasını sıraya çarparak yere düştü. Y.C. ise, yerde yatan M.D.Y.'yi tekme ve yumruklarla darbetmeye devam etti.

Nöbetçi öğretmen, kavgayı ayırdıktan sonra durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirlenmesinin üzerine ambulansta yapılan müdahalenin ardından kalp sağlık ekipleri tarafından tekrar çalıştırıldı.

Ağır yaralı M.D.Y., önce Biga Devlet Hastanesi'ne ardından Çanakkale Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alındı. M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar meydana geldiği ortaya çıktı.

Okul müdür ve 2 yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.

Çanakkale Valiliğinin dün yaptığı açıklamada, "Ayrıca, Valiliği'mizce eğitim müfettişi görevlendirilerek idari tahkikata da başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Bugün ise alınan bilgilere göre okul müdürü ve 2 yardımcısı görevden tedbiren görevden uzaklaştırıldı.