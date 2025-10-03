İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

Eylül ayında fiyatı en çok artan ve en fazla ucuzlayan ürünler belli oldu. TÜİK verileri dikkate alındığında Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı 61,67 ile üniversite eğitiminde gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 17,29 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 16:44, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 16:44
Eylülde fiyatı en çok artan ve en fazla azalan ürün belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, eylül ayında tüketici fiyatları bazında en yüksek artış yüzde 61,67 ile üniversite eğitiminde yaşandı. Bu artışı yüzde 36,62 ile öğrenci yurtlarını da kapsayan konaklama hizmetleri ve yüzde 19,84 ile yumurta fiyatları izledi.

Eylülde ayrıca, taze balıkta yüzde 19,16, şehir içi otobüs yolculuklarında yüzde 13,45, taze sebzelerde (patates hariç) yüzde 11,95 ve tavuk etinde yüzde 11,82 oranında fiyat artışı kaydedildi.

Yolcu taşımacılığında düşüş

Öte yandan aynı dönemde en fazla ucuzlayan ürün yüzde 17,29 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı oldu. Bunu yüzde 5,75 ile sağlık sigortası, yüzde 5,29 ile evcil hayvan ürünleri, yüzde 3,94 ile ev temizlik malzemeleri ve yüzde 2,59 ile şehirler arası otobüs yolculuğu takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Üniversite eğitimi: 61,67
Diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları): 36,62
Yumurta 19,84
Taze balık: 19,16
Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı: 13,45
Taze sebzeler (patates hariç): 11,95
Tavuk eti: 11,82
Çocuk bakım hizmetleri (kreşler): 10,81
Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı): 9,63
Tereyağ: 8,45

Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı: -17,29
Sağlık sigortası: -5,75
Evcil hayvanlarla ilgili ürünler: -5,29
Evle ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası gibi): -3,94
Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: -2,59
Kişisel ulaştırma araçlarıyla ilgili diğer hizmetler (köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil): -2,56
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar: -2,09
Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi): -1,74
Ulaştırma sigortası: -1,68
Seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar: -1,31

