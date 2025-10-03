YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 08.00-11.00 arası nisaplı; çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gün saat 13.00'te çoğunluk aranmaksızın nisapsız olarak İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde yapılacaktır. Tüm örgütümüz davetlidir.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

İl kongresinin ilk oturumu saat 08.00-11.00 arasında nisaplı olarak yapılacak. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongre aynı gün saat 13.00'te çoğunluk aranmaksızın nisapsız şekilde devam edecek.

