YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin yapılmasına hükmetti. 39. Olağan İstanbul İl Kongresi 19 Ekim 2025 Pazar günü İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.
YSK'nın 03 Ekim 2025 tarihli ve 2025/350 sayılı kısa kararında, CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin yapma başvurusu onaylandı.
İl Başkanlığı duyurdu
İl kongresinin ilk oturumu saat 08.00-11.00 arasında nisaplı olarak yapılacak. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongre aynı gün saat 13.00'te çoğunluk aranmaksızın nisapsız şekilde devam edecek.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 08.00-11.00 arası nisaplı; çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gün saat 13.00'te çoğunluk aranmaksızın nisapsız olarak İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde yapılacaktır. Tüm örgütümüz davetlidir.