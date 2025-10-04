Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Diyanet işleri Başkanlığı Din işleri Yüksek Kurulu üyeliklerine; 22/6/1965 tarihli ve 63 3 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Aday Tespit Kurulunca seçilenler arasından belirlenen ve ekli (I) sayılı listede adları ve görevleri belirtilen altı kişi atanmış ve aynı listede adları ve görevleri belirtilen altı kişi ile ekli (II) sayılı listede adları ve görevleri belirtilen ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri arasından belirlenen dört kişi görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince Uzm. Dr. Eda YİĞİT atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Ahmet ERDAŞ atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri Ali ONAY, Fatih DEMİRHAN ve İbrahim AYYILDIZ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Vergi Başmüfettişliklerine atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan;

- Aliağa Bölge Liman Başkanlığına Günhur ŞANLI,

- Antalya Bölge Liman Başkanlığına Mustafa ERGÜVEN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 Ekim 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI