Bakan Tunç: Sumud aktivistlerinin bilgi amaçlı ifadesi alınacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bir saldırının ardından ülkemize kavuşan aktivist kardeşlerimizin, talepleri üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumunda sağlık muayeneleri gerçekleştirilecek, fiziksel ve psikolojik durumları titizlikle kontrol edilecektir." ifadesini kullandı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, işgalci İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulmalarının ardından İstanbul'a ulaşan Küresel Sumud Filosu'ndaki vatandaşlara ve çeşitli ülkelerden aktivistlere geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

Hiçbir baskı ve zorbalığın, zulme karşı duran vicdanları susturamayacağını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bir saldırının ardından ülkemize kavuşan aktivist kardeşlerimizin, talepleri üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumunda sağlık muayeneleri gerçekleştirilecek, fiziksel ve psikolojik durumları titizlikle kontrol edilecektir. Adli tıp kontrolünün ardından 11 Cumhuriyet savcımız, avukatları ve tercümanları eşliğinde aktivistlerin bilgi amaçlı ifadelerine başvuracaktır. Zulmün karşısında susmayan, Filistin halkının yanında duran cesur yürekler, sadece birer aktivist değil, insanlığın vicdanını taşıyan, adaletin sesi olan gerçek birer kahramandır. Gazze'de savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği hukuksuz müdahale hakikate, dayanışmaya ve barışa yapılmış bir saldırıdır."