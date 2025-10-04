İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Müzakerelere hazırız
YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi
Türkiye, İsrail'deki vatandaşlarını özel bir uçakla alacak
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!
TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Kazada yaralanan Ak Partili Vekil yoğun bakımda tutuluyor
Bakan Bolat açıkladı: Fiyat etiketlerine devrim gibi düzenlemeler geliyor!
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Yanıltıcı SMS'lerle vatandaşı dolandıran 12 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PTT ve HGS'nin logosunu kullanarak sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ve 900 milyon liralık hesap hareketine sahip oldukları belirlenen 12 şüphelinin, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2025 09:56, Son Güncelleme : 04 Ekim 2025 09:53
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik Jandarma tarafından operasyon düzenlendiğini belirtti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı, MASAK ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarımızda yakalanan şüphelilerin, PTT ve Hızlı Geçiş Sisteminin (HGS) adını ve logosunu kullanarak sahte internet sitesi ve ara yüzler oluşturdukları, 'HGS borcunuz var, Teslim Alınmamış Kargonuz var' gibi yanıltıcı SMS'ler gönderip, vatandaşlarımızı sahte internet sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları tespit edildi."

Bakan Yerlikaya, operasyonlar neticesinde yakalanan 12 şüpheliden 10'unun tutuklandığını, diğer 2 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiğini kaydetti.

900 milyon liralık hesap hareketi saptandı

Operasyon kapsamında şüphelilerin bankalardaki toplam 900 milyon liralık hesap hareketinin saptandığını aktaran Yerlikaya, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçu kapsamında şüphelilere ait 200 banka ve 30 kripto para hesabına el konulduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasını operasyonda emeği geçenleri tebrik ederek sonlandırdı.

