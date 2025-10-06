AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta Meclis'te yapacağı grup toplantısını parti genel merkezinde kapalı gerçekleştirecek. Erdoğan parti genel merkezinde milletvekilleri ile Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerine yemek verecek. Yeni yasama yılına ilişkin milletvekillerinin görüş ve önerilerini dinleyecek.

7 Ekim Salı günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapacak. Karahan'ın sunumunda, Türkiye'de enflasyon dinamikleri, faiz indirim döngüsünün zamanlaması, kur istikrarı ve rezerv yönetimine dair başlıkların öne çıkması bekleniyor.

11. Yargı Paketi

AK Parti Grubu, bu hafta 11. Yargı Paketi olarak bilinen yasal düzenlemeye son şeklini verecek. Paketle; suça itilen çocuklarla ilgili cezalar artırılıyor. 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla çıkarılacak, müebbet yerine hükmedilen hapis cezasının 12 yıl olan üst sınırı da 18 yıla yükseltilecek.

Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ile banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında ilgili banka hesabı 3 güne kadar banka ve finans kuruluşları tarafından askıya alınmasını öngören düzenlemeler de 11. Yargı Paketi içeresinde yer alacak.

Trafik cezaları Genel Kurul gündeminde

Geçin yasama yılına yetişmeyen ve trafik cezalarını artıran, Karayolları Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmelerine bu hafta Genel Kurul'da başlanacak. Öte yandan; Sayıştaya üye seçiminde komisyon süreci başlıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için adayları belirlemek üzere 9 Ekim'de toplanacak.

Bu hafta; Terörsüz Türkiye hedefinde kurulan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında dinlemelere devam edecek. Yeni yasama yılının ilk grup toplantıları da Meclis'te Salı ve Çarşamba günü gerçekleşecek. Muhalefet liderleri yeni döneme ilişkin mesajlarını grup kürsülerinden verecek.

BESTİ KARALAR