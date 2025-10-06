Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama yılına başladı. Çalışmalarına başlayan Meclis, haftaya yoğun bir gündemle giriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta Meclis'te yapacağı grup toplantısını parti genel merkezinde kapalı gerçekleştirecek. Erdoğan parti genel merkezinde milletvekilleri ile Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerine yemek verecek. Yeni yasama yılına ilişkin milletvekillerinin görüş ve önerilerini dinleyecek.

7 Ekim Salı günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapacak. Karahan'ın sunumunda, Türkiye'de enflasyon dinamikleri, faiz indirim döngüsünün zamanlaması, kur istikrarı ve rezerv yönetimine dair başlıkların öne çıkması bekleniyor.

11. Yargı Paketi

AK Parti Grubu, bu hafta 11. Yargı Paketi olarak bilinen yasal düzenlemeye son şeklini verecek. Paketle; suça itilen çocuklarla ilgili cezalar artırılıyor. 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla çıkarılacak, müebbet yerine hükmedilen hapis cezasının 12 yıl olan üst sınırı da 18 yıla yükseltilecek.

Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ile banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında ilgili banka hesabı 3 güne kadar banka ve finans kuruluşları tarafından askıya alınmasını öngören düzenlemeler de 11. Yargı Paketi içeresinde yer alacak.

Trafik cezaları Genel Kurul gündeminde

Geçin yasama yılına yetişmeyen ve trafik cezalarını artıran, Karayolları Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmelerine bu hafta Genel Kurul'da başlanacak. Öte yandan; Sayıştaya üye seçiminde komisyon süreci başlıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için adayları belirlemek üzere 9 Ekim'de toplanacak.

Bu hafta; Terörsüz Türkiye hedefinde kurulan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında dinlemelere devam edecek. Yeni yasama yılının ilk grup toplantıları da Meclis'te Salı ve Çarşamba günü gerçekleşecek. Muhalefet liderleri yeni döneme ilişkin mesajlarını grup kürsülerinden verecek.

