Öğretmenler Alan Değişikliği Bekliyor
MEB iki yıldır alan değişikliği yapmıyor. Son yaptığında da belli illeri ve zorunlu okulları kapsayan bir uygulama yapmıştı.
Diplomaya dayalı alan değişikliği bekleyen öğretmenler ikinci üniversiteyi
okumuşlar ve kendilerini geliştirerek yeni bir alan yaratmışlardır kendilerine.
MEB'in önündeki en önemli sorunlardan olan ve değişik yöntemlerle çözmeye çalıştığı norm fazlası öğretmen durumunu bu yolla da azaltabilir.
İki aşamalı açacağı başvurularda hangi alandan hangi alanlara geçiş talebi
olduğunu görmesini sağlayacak ilk aşama ile tercihleri açacağı ikinci aşamayı
pekala planlayabilir. Örneğin bir ilde A alanında norm fazlası çok fazla ise
bunları B alanına kaydırarak A alanındaki fazlalığı diğer alanlara kaydırıp
norm fazlalığı yönünden alanlar arası bir dengeyi de kurabilir.
MEB'in normların henüz güncellendiği bu dönemde yapacağı bir alan değişikliği
elini daha güçlü kılabilir. Böylece yeni bir alana uygun diplomaya sahip öğretmenlerin
de emeklerini boşa çıkarmamış olur.
Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar