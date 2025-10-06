İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş'ye bağlı şirketlere düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Şirket, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2024 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 5. sırada yer alıyordu.

- Devletin verdiği yüzde 3 ihracaat desteği suistimail edildi

İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilisi 23 şüpheli hakkında, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı iddiasıyla gözaltı kararı verildiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, şüpheliler hakkında, "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

- Şirkette çalıan 30 kişinin üstüne 24 yenbi şirket kurulmuş

Şüphelilerin, ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlerin aldığı yüzde 3 devlet desteğinden faydalanmak için, bahse konu şirketlerde çalışan 30 kişi üzerine 24 yeni şirket kurduğu, bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543.634.253 dolar ihracat yaptıkları, bu ihracat üzerinden de yüzde 3 devlet desteği aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin bu yolla belirli bir organizasyon dahilinde, sistemli şekilde devleti zarara uğrattıkları da belirlendi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Ayşen Esen, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini ise Erkam Halaç yapıyor.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler şöyle:

GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.

İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.