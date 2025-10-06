Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Sabah Gazetesine yaptığı açıklamalarda; Adalet hizmetlerinde gelinen noktayı ve reform gündemini değerlendirdi. Tunç, yargılamaları hızlandıracaklarını ve ihtisas mahkemeleriyle kaliteyi artıracaklarını belirtti. Adaletin zamanında tecellisi için hem sahada hem de reform masasında çalıştıklarını vurgulayan Tunç, temyiz ve istinaf incelemelerinin en geç 6 ayda sonuçlandırılacağını açıkladı. Ayrıca, duruşmaların en fazla 2 ay ertelenebileceğini ve makul sürede yargılanma ilkesini takip için özel birimler oluşturulacağını ifade etti.

Adalet Hizmetlerinde Fiziki Yatırımlar

2002'de 78 müstakil adliye bulunurken, bugün bu sayı 387'ye ulaştı. Kapalı alan büyüklüğü ise 569 bin metrekareden 6 milyon metrekareye çıktı. 2025 yılı Yatırım Programı kapsamında 68 adliye, 7 adli tıp, 1 personel eğitim merkezi, 1 denetimli serbestlik binası ve 1 çocuk adalet merkezi yer alıyor. Ayrıca, 121 mahallede 3 bin 534 adalet personeli konutu inşa edilecek. Son iki yılda 3 bin 816 yeni lojman teşkilata kazandırıldı.

Mahkeme ve Hakim-Savcı Sayısında Artış

Mahkeme sayısı : 2002'de 3 bin 699 iken, yüzde 138 artışla 8 bin 898'e yükseldi.

: 2002'de 3 bin 699 iken, yüzde 138 artışla yükseldi. Hakim-savcı sayısı : 2002'de 9 bin 349'dan 25 bin 695'e çıktı.

: 2002'de 9 bin 349'dan çıktı. Son iki yılda 3 bin 369 yeni atama yapıldı.

yapıldı. İstinaf mahkemeleri: Tekirdağ ve Denizli ile birlikte bölge adliye mahkemeleri 17'ye, bölge idare mahkemeleri 9'a ulaştı.

Yargıda Reform ve Yeni Adımlar

TEMYİZ ve İSTİNAF incelemeleri en geç 6 ayda bitecek.

Bazı davalarda doğrudan temyiz yolu getirilecek.

Çevre, sağlık, trafik, iş kazaları ve uyuşturucu davalarında ihtisas mahkemeleri kurulacak.

Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilecek.

Makul sürede yargılanma hakkını güvence altına almak için yapısal ve teknik önlemler devreye alınacak.

2002-2025 Adalette Dönüşüm Rakamları

Müstakil adliye sayısı: 78'den 387'ye

78'den 387'ye Kapalı alan büyüklüğü: 569 bin metrekareden 6 milyon metrekareye

569 bin metrekareden 6 milyon metrekareye Hakim-savcı sayısı: 9 bin 349'dan 25 bin 695'e

9 bin 349'dan 25 bin 695'e Mahkeme sayısı: 3 bin 699'dan 8 bin 898'e

3 bin 699'dan 8 bin 898'e İstinaf mahkemeleri: 17 Bölge Adliye, 9 Bölge İdare

17 Bölge Adliye, 9 Bölge İdare Son iki yılda atanan hakim-savcı: 3 bin 369

3 bin 369 Hakim-savcı yardımcısı: 2 bin 76

2 bin 76 Son iki yılda yapılan lojman: 3 bin 816

Sahada Aktif Çalışma ve Yeni Sınavlar

Bakan Tunç, illerde adliyeleri ziyaret ederek hakim, savcı ve adalet personeliyle buluşuyor. Hukuk fakültelerine girişte başarı sırası 100 bine çekildi. Bu yıl ilk kez yapılacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve hakim-savcı yardımcılığı sistemiyle nitelikli hukukçular yetiştirilecek.

