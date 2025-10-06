Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 14 Türk vatandaşının Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönüşü için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Keçeli, daha önce 36 vatandaşın 4 Ekim'de özel uçak seferiyle Türkiye'ye getirildiğini hatırlatarak, kalan 14 kişinin yarın yurda dönmesi için girişimlerin devam ettiğini belirtti.
Sözcü Keçeli, sürece ilişkin ayrıntıların gün içinde netleşmesini beklediklerini de belirtti.
Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü. Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın (7 Ekim) Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz."
Ne olmuştu?
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı. İsrail ordusu, filoya saldırarak 42 gemiye el koymuş, gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına almış ve ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne götürmüştü.