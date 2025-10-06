Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat

Başkentten bu yılın 9 aylık döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 artarak 11 milyar 429 milyon 448 bin dolara yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 11:39, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 11:39
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgiye göre, ocak-eylül döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artışla 200,6 milyar dolar oldu.

Ankara'dan yapılan ihracat da ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,1 artarak 11 milyar 429 milyon 448 bin dolara ulaştı. Başkentten geçen yılın aynı döneminde 9 milyar 926 milyon 853 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

Ankara'nın ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-eylül döneminde Almanya'nın en fazla satış yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde Almanya'ya 789 milyon 255 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 770 milyon 742 bin dolarla Birleşik Krallık, 760 milyon 571 bin dolarla Çin, 745 milyon 397 bin dolarla ABD ve 622 milyon 81 bin dolarla Slovakya takip etti.

Ankara'nın otomotiv ihracatı tam gaz

Başkentten bu yılın 9 ayında yapılan dış satımda "otomotiv endüstrisi" 1 milyar 254 milyon 416 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 1 milyar 239 milyon 223 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 1 milyar 138 milyon 997 bin dolarla "makine ve aksamları", 953 milyon 816 bin dolarla "elektrik ve elektronik" ile 915 milyon 568 bin dolarla "madencilik ürünleri" izledi.

Bu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör, yüzde 662,7 ile "gemi ve yat hizmetleri" sektörü oldu. Bu sektörü, yüzde 64,7 ile "mücevher", yüzde 36,9 ile "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", yüzde 20,4 ile "elektrik ve elektronik" sektörleri takip etti.

