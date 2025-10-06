Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!

Türkiye'nin deprem tehdidi en yüksek şehirlerinden Manisa'da 2 bine yakın bina fay hattının üzerinde yer alıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu, şehirdeki yapı stokuna ilişkin harita için, "İnsanın içini ürperten, kıpkırmızı bir tabloyla karşılaştık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Türkiye ağustos ayından bu yana Balıkesir ve çevresinde yaşanan depremleri konuşuyor.

Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında ise Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşanan 5,4'lük sarsıntı, deprem gerçeğini bir kez daha Türkiye'nin önemli gündem maddeleri arasına soktu.

Bu iki şehire yakın bir konumda bulunan Manisa da Türkiye'nin deprem tehlikesi en yüksek şehirlerinde biri.

Manisa'da bugün İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, önemli bir tehlikeye dikkat çekti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu ise şehirdeki yapı stoğu ile ilgili hazırlanan haritanın insanın içini ürperten cinsen olduğunu anlattı.

"ŞEHRİN GÖBEĞİNDEN FAY HATTI GEÇİYOR"

Manisa merkezinden aktif bir fay hattının geçtiğine işaret eden Tatar, "Ortaya konan tabloya göre şehrin göbeğinden geçen bir aktif fay var. Manisa fayı diye adlandırdığımız bu fayın düşen bloğu üzerinde yer alan şehirde, zeminin niteliği açısından da karmaşık bir yapı var." dedi.

Fatın üzerinde çok sayıda bina olduğunu söyleyen Tatar, "Sadece zemin kaynaklı değil, doğrudan doğruya fayın üzerinde yer alan yaklaşık bin 500-2 bin civarında bina mevcut." ifadelerini kullandı.

YÜZEY KIRIĞI TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Tatar konuşmasında olası bir depremde oluşabilecek yüzey kırığı tehlikesine dikkat çekti.

"Fay hareketlendiğinde oluşacak yüzey kırığı, depremin dalga etkisinden bağımsız olarak ayrıca bir tehlike yaratıyor." diyen Tatar, "Bu nedenle bu gerçekleri bilmek ve buna göre önlem almak zorundayız." uyarısını yaptı.

Risk azaltma çalışmalarında hiçbir şeyin "mış gibi" yapılmaması gerektiğinin altını çizen Tatar, "Afet risklerini azaltmak hayat kurtarmaktır. Bu bilinçle hareket etmek hepimizin ortak sorumluluğu." değerlendirmesinde bulundu.

"İNSANIN İÇİNİ ÜRPERTEN KIPKIRMIZI HARİTA İLE KARŞILAŞTI"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu ise kentsel dönüşümün risk azaltmadaki önemini anlatarak, "Deprem, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin, valiliğimizin ve tüm kurumların işbirliği içinde çözmesi gereken bir konudur. Bize gösterilen en önemli noktalardan biri mevcut yapı stokumuzun durumuydu. Haritayı gördüğümüzde gerçekten insanın içini ürperten, kıpkırmızı bir tabloyla karşılaştık." dedi.

2000 ÖNCESİ YAPILAR RİSKLİ

Yapı güvenliği açısından en riskli dönemin 2000 yılı öncesinde inşa edilen binalar olduğunu belirten Dutlulu, "2000 yılından önce yapılan tüm binalar risk taşıyor. Bu nedenle bu yapıları kentsel dönüşüme sokarak yenilememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

