Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 81 ile gönderilen yazıda, 7 Ekim Salı günü tüm okullarda 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri' düzenlenmesi istendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 16:54, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 18:17
Yazdır
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı

MEB Özel Kalem Müdürlüğü'nce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile gönderilen yazıda, Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek ve öğrencilerde barış, demokrasi ile insan hakları bilincinin güçlendirilmesinin amaçladığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel sorumluluklarından birinin, öğrencileri akademik donanımın yanında barış, demokrasi ve evrensel insan haklarının gerektirdiği ahlaki sorumluluk bilinciyle yetiştirmek olduğu belirtilerek, "İnsan hakları ihlallerini, savaşı ve hukuksuzluğu durdurma çabasında eğitimcilerin sorumluluğu vardır. Bu nedenle eğitim politikaları, barışın, demokrasinin ve insan haklarının egemen olduğu bir dünya hedefini merkezine koymalıdır. Bu kapsamda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temel hak ve hürriyetler perspektifinde koşulsuz insan haklarına saygı, küresel barış ve dünyaya saygı ilkelerini merkeze konumlandırır. Bu yüksek kurumsal ve ahlaki sorumluluk bilinci doğrultusunda, 7 Ekim Salı sabahı tüm okullarda eşzamanlı farkındalık etkinlikleri düzenlenmesini istiyoruz. Bu etkinliklerle, Filistin'deki insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesine yönelik kararlı desteğimizi somut biçimde göstermek ve gençlerin insan hakları ile demokratik duyarlılığını, ortak sorumluluk bilincini en üst düzeyde pekiştirmek amaçlanmaktadır" denildi.

'YÜKSEK KATILIM VE TİTİZ BİR PLANLAMAYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ELZEMDİR'

Organizasyonun, öğrencilerde insan hakları savunuculuğu bilincinin köklü biçimde inşasına zemin hazırlayacağı vurgulanan yazıda, "Okulların, kendi imkanları çerçevesinde düzenleyeceği bu etkinliklerin, milletimizin ortak duruşunu güçlü biçimde yansıtarak, Türkiye ve dünya kamuoyunda geniş yankı bulması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle temanın, içeriğin, zamanlamanın ve özellikle kamuoyuna paylaşım süreçlerinin azami hassasiyetle ele alınması ve kurumsal bir disiplin içinde yürütülmesi gerekmektedir. Türkiye genelinde eşzamanlı icra edilecek bu faaliyetlerle, milletimizin barış ve insanlık adına sergilediği ortak iradenin kuvvetle teyit edileceği öngörülmektedir. Söz konusu organizasyonun, okulların genel huzur ve disiplinini hiçbir surette zedelemeyecek şekilde yüksek katılım ve titiz bir planlamayla, konunun hassasiyetine yakışır biçimde gerçekleştirilmesi elzemdir. Düzenlenecek etkinliklerde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem-değer-eylem yaklaşımı esas alınarak, öğrencilerin ulusal ve evrensel meseleler karşısında eleştirel düşünme becerisi ve sorumluluk bilinci geliştirmeleri hedeflenmelidir. Bu etkinlikler, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin birey, aile, toplum ve çevre yaklaşımının hayata geçirilmesi için somut bir zemin hazırlayacaktır. Okulda başlayan bu bilinçlenme süreci, aileyle kurulan etkili iletişimle desteklenmeli; öğrencilerin kazandığı farkındalık, içinde yaşadıkları toplumun ortak duruşunu güçlendirmeye hizmet etmelidir. Ayrıca bu etkinlikler, bireyin ulusal kimliğinin yanı sıra küresel vatandaşlık bilincini güçlendirerek çevresindeki gelişmelere duyarlı olmasını ve insan hakları temelinde sorumluluk almasını teşvik etmeli; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin şahsiyet ve aidiyet odaklı yaklaşımını derinleştirmelidir. İnsan hakları ve demokrasi bilinciyle azami hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber