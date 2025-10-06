Elektrikli araçlar birbirini şarj edebilecek

Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Elektrikli araçlar birbirini şarj edebilecek

CNR EXPO Fuarı'nda sergilenen yeni nesil teknolojiler büyük ilgi gördü. Fuarda en çok dikkat çeken ürün, elektrikli araç sahiplerinin yolda kalma korkusunu minimuma indirmeyi hedefleyen ve bir elektrikli aracın diğerini şarj etmesini sağlayan 70 kilogram ağırlığındaki bir cihaz oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 17:54, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 17:56
Yazdır
Elektrikli araçlar birbirini şarj edebilecek

İstanbul CNR EXPO'da gerçekleştirilen PaintExpo Eurasia, SurtechEurasia ve EURASIAN LUBRICANTS fuarları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Fuarda uzay teknolojisinde kullanılan yağlardan, insansız hava araçlarında kullanılan yağlara, insanlarla birlikte çalışabilen robotik kollardan bir çok farklı yeni ürün tanıtıldı. Fuarda en dikkat çeken ürün ise elektrikli araçların birbirlerini şarj etmesini sağlayan ürün oldu. 70 kilogram ağırlığına sahip cihaz yolda kalan elektrikli aracın başka bir elektrikli araçtan şarj almasına imkan tanıyor. Böylece elektrikli araç sahiplerinin yolda kalma korkularının minimuma indirilmesi hedefleniyor. Fuarda en çok dikkat çeken diğer ürün ise insanlarla birlikte çalışabilen boya yaban robotik kol oldu. Motorlarının üzerinde bulunan sensörlerle insana temas ettiğini anlayabilen cihaz böylece daha güvenli bir kullanım imkanı sunuyor.

"Boya robotları insanla yan yana çalışabilir"

Robotik boya teknolojileri şirketinde Proje Müdürü İrfan Caner Aslan, "Kolaborotif boya robotları insan ile yan yana çalışabilir durumda görev yapabiliyorlar. Yan yana çalışırken insan ile temas ettiğinde durma özelliğine sahip. Normal robotlarda insan ile yan yana çalışma özelliği yok. Aynı zamanda el ile öğretme moduna sahip bir robot. Yani siz robotun tabancasından tutup elinizle yörüngeye hareket ettirdiğiniz zaman o yörüngeyi kaydedip arka planda program olarak kendisi çalıştırabiliyor. Kolaborotif boya robotları ilk kez kullanılıyor. Daha önceki endüstriyel robotların bazılarında bulunuyordu. Ancak boya robotlarında ilk kez kullanılıyor. Hem güvenliği üst seviyeye çıkartıyor hem de robotlar kullanılırken güvenli alan oluşturmamız gerekiyor. Ancak bu robotlarda bu alanı oluşturmamız gerekmediği için daha fazla bir alana sahip oluyoruz" dedi.

Elektrikli araçlar için özel yağ üretiliyor

Elektrikli araçlarda kullanılan yağlar hakkında bilgi veren CNG EXPO Ceosu Cengiz Yaman, "Madeni yağı sanayicilerinin iş birliğiyle madeni yağ fuarını düzenliyoruz. Bu sektör çok fazla üretim yapan bir sektör. Bu sektör ile alakalı dünyada 3 tane fuar düzenleniyor. Bir tanesi de Türkiye'de düzenleniyor. Bu fuar demir yolu, uzay, sanayi, havacılık, denizcilik sanayi gibi sektörlerde kullanılan yağların sergilendiği bir fuardır. Elektrikli araçların kullanım arttıkça motor yağı kullanımı düşüyor. Elektrikli araçlarda diğer araçlardan daha farklı olarak çok özel bir yağ kullanılıyor. Geleceğe hazırlanmak için daha fazla üretiliyor çünkü katma değeri yüksek yağ ürünleri olacak. Şu anda örnek vermemiz gerekirse bir motor yağı fiyatı 100 TL ise bir elektrikli araçta kullanılan yağın fiyatı bin TL litre fiyatı. Bu nedenle sektör bu yeniliği yakalayıp geleceğe dönük yatırımlarına başladı. Üretilen bu ürünler sadece Türkiye'de satılmıyor. Ortadoğu ve Balkan ülkelerine de ihraç ediliyor" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber