Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Özvar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Merkezi koordinasyonunda, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin katkılarıyla hayata geçirilen Veri Analizi Okulu'nun ilk dersine katıldı.

Özvar, Veri Analizi Okulu'nun Türkiye'nin bugüne kadar kaydettiği en önemli sivil çevrim içi eğitim programı olduğunu belirterek, okula gösterilen olağanüstü ilgi nedeniyle gelecek dönemlerde programa yeni eğitimler ekleyeceklerini ifade etti.

Verinin stratejik bir değer, bilginin ise artan şekilde bir güç kaynağına dönüştüğü yeni dönemde bu dönüşüme yön veren bir ülke olma hedefiyle hareket ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Özvar, "Bu hedefe ulaşmak için güçlü, donanımlı, üretken, yenilikçi ve nitelikli insan kaynağına sahip olmamız gerekiyor. Bu bakımdan, hayata geçirilen Veri Analizi Okulu, sadece bir eğitim programı değil, Türkiye'nin dijital geleceğini inşa edecek insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlayan stratejik bir girişimidir." ifadesini kullandı.

- "Programa, ilk döneminde 135 binin üzerinde başvuru oldu"

Prof. Dr. Özvar, okulun klasik anlamda bir eğitim modeli değil, toplumsal ölçekte dijital okuryazarlığı ve veri bilincini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir proje olduğunu bildirdi.

Veri Analizi Okulu'nun gördüğü büyük ilginin toplumun dijital çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri edinme konusundaki isteğini açık biçimde ortaya koyduğunu aktaran Özvar, "Programa, ilk döneminde 135 binin üzerinde başvuru olmuştur. Bu olağanüstü rakam, başta gençlerimiz olmak üzere geniş yelpazeden pek çok kişinin yapay zeka, veri bilimi ve dijital beceriler konusundaki ilgisini, enerjisini ve kararlılığını göstermesi bakımından anlamlıdır." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Özvar, Türkiye'nin dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmasında bu tür girişimlerin önemli olduğuna dikkati çekerek, gençlerin istihdam edilebilirliğini artıran, uygulamalı becerilerini geliştiren ve onları yeni teknolojik alanlara hazırlayan her adımı desteklediklerini belirtti.

- "İlk öğrencilerin kaydedeceği ilerleme bu tür girişimlerin önünü açacak"

Dönüşümün en önemli aktörlerinin öğrenciler olduğunu belirten Prof. Dr. Erol Özvar, şunları kaydetti:

"Veri Analizi Okulu'na katılarak yalnızca geleceğin dili olan veriyi okumayı değil, aynı zamanda onu anlamlandırmayı, yorumlamayı ve üretmeyi öğreneceksiniz. Sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda analitik düşünme ve problem çözme becerisi kazanacaksınız. Lütfen bu süreci sadece bir ders olarak değil, kendinizi dönüştüreceğiniz bir öğrenme yolculuğu olarak görün. Veri Analizi Okulu'nun ilk öğrencileri olarak sizlerin kaydedeceği ilerleme ilerleyen dönemde bu türden yeni girişimlerin önünü açacaktır. Türkiye'nin bugüne kadar kaydettiği en önemli çevrim içi eğitim programı olan Veri Analizi Okulu'na göstereceğiniz ilgi karşılığında bunlara yenilerini de ekleyeceğiz. Bu kursları takip eden, akabinde kursun gereklerini yerine getirecek mezunlar için birtakım yenilikler düşünüyoruz."

-En büyük ilgi yapay zekaya

Türkiye'nin bilimsel üretkenliğine katkı sağlanmasına, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve araştırma ekosisteminin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak Veri Analizi Okulu, akademi, kamu ve özel sektör arasındaki bilgi akışını hızlandırmanın yanı sıra küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak yenilikçi çözümler üretilmesine de zemin hazırlayacak.

Veri Analizi Okulu'nda, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden alanında uzman akademisyenler, Yapay Zeka, Temel İstatistik, Panel Veri Analizi, Psikometri, Hesaplamalı Sosyal Bilimler ve Dijital Beşeri Bilimler alanlarında ücretsiz çevrim içi eğitim verecek.

Veri Analizi Okulu'na 135 bini aşkın başvuru yapılmış, eğitim modülleri içerisinde en yoğun talep yapay zekaya olmuştu. Yapay zeka programına 87 bin 275, Temel İstatistik programına 16 bin 335, Panel Veri Analizi programına 12 bin 386, Hesaplamalı Sosyal Bilimler programına 7 bin 690, Dijital Beşeri Bilimler programına 7 bin 18 ve Psikometri programına 5 bin 142 kişi başvurmuştu.

Program kapsamında 50 bini aşkın kişiye eğitim verilecek.