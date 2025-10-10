MÜSİAD'dan asgari ücret önerisi: Enflasyon ve büyüme hesaba katılsın
MÜSİAD Başkanı Özdemir, asgari ücrette gerçekleşen enflasyonun dikkate alınması ve bunun üzerine ülke büyüme oranının eklenmesi gerektiğini söyledi. Özdemir, faiz indirimlerinin ise bankalar tarafına tam yansıdığını söylemenin zor olduğuna dikkat çekti.
Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 10 Ekim 2025 14:21, Son Güncelleme : 10 Ekim 2025 14:21
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, CNBC-e yayınında 2026 yılı asgari ücreti tartışmalarına ilişkin görüşünü paylaştı.
Özdemir, asgari ücretin belirlenmesinde önce gerçekleşen enflasyonun dikkate alınması, ardından bu temelin üzerine ülke büyüme oranının eklenmesi gerektiğini söyledi.
Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- * Asgari ücrette gerçekleşmiş enflasyonun dikkat alınması önemli olacaktır.
- * Bölgesel asgari ücret 1985'lere kadar uygulandı. Kanun gerekiyor. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Bölgesel asgari ücretin çok daha iyi yaklaşım sergileyeceğini düşünüyorum. Belki pilot olarak İstanbul'da uygulanabilir. İyi bir açılım olabilir.
- * Paraya ulaşımla ilgili çok ciddi problemler var.
- * Faiz indirimlerinin bankalar tarafına tam yansıdığını söylemek zor.
- * Merkez Bankası'ndan bu ayki toplantısında 100-150 baz puan aralığında faiz indirimi beklentimiz var.