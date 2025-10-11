YÖK'ten Tezsiz Yüksek Lisans Ücretlerine Taksitlendirme Kararı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, tezsiz yüksek lisans programında alınan öğrenim ücretinin dört eşit taksitle alınabileceğine karar verdi!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 18:40, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 18:46
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen yazıda;
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 27 nci maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda,
tezsiz yüksek lisans programlarında alınan öğrenim ücretinin güz dönemi iki
taksit, bahar dönemi iki taksit olmak üzere toplam dört taksitle ödenebileceğine
karar verdi!