YÖK'ten Tezsiz Yüksek Lisans Ücretlerine Taksitlendirme Kararı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen yazıda; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 27 nci maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda, tezsiz yüksek lisans programlarında alınan öğrenim ücretinin güz dönemi iki taksit, bahar dönemi iki taksit olmak üzere toplam dört taksitle ödenebileceğine karar verdi!



