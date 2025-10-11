'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu

'Ateş Serbest Faaliyeti-2025'nin Seçkin Gözlemci Günü, Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yapıldı. Faaliyet kapsamında önce Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterinde yer alan 82 silah ve sistem sergilendi. Faaliyet ile TSK'nın envanterdeki silah ve sistemleri tanıtmak, hedefteki etkisini göstermek, ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamak hedeflenirken, farklı kuvvet ve sınıflara mensup personelin diğer kuvvetlere ait silahları tanıması da sağlandı. Ayrıca subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erler, sergilenen silah ve sistemleri inceledi.

Öğleden sonra ise atış faaliyet icra edildi. Sergilenen 82 silahtan 50'si ile atış gerçekleştirildi. Tel güdümlü dronlar, insansız kara aracı (İKA) Aslan, Korkut Silah Sistemi, PUHU 2 dron, 105 MM'lik BORAN obüsü, aynı anda havalanan 33 drondan oluşan sürü dron gösterisinin olduğu toplam 6 silah ve sistem, Ateş Serbest Faaliyeti-2025'te ilk kez kullanıldı. Faaliyetin her safhasında Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilen ve ordu tarafından kullanılan MPT 76- MPT55 milli piyade tüfekleri, BORA-12, KNT-76 ve KN-12 gibi keskin nişancı tüfekleri de deneyimlendi.

HÜRJET VE HÜRKUŞ'TAN SELAMLAMA UÇUŞU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de izlediği atış faaliyetinde ayrıca keskin nişancı atışları yapıldı, sürü dronlar aynı anda havalanarak hedefe dalışlarını gerçekleştirdi. İstihkam birlikleri tarafından mayınlı sahalarda geçit açılmasının ardından Sarp silah sistemleri ve bomba atar atışları yapıldı. Hareket halindeki tank takımı, önce duran, ardından hareketli hedefleri ateşe aldı. Yerli üretim Fırtına obüslerinin görevinin ardından ATAK taarruz helikopterleriyle uzun menzilli tanksavar füzesi atışları yapıldı. Skorsky ve Chinook helikopterleri, taşıdıkları konteynerleri ve BORAN obüslerini hedefledikleri bölgeye bıraktı. Paramator uçuş gösterisinin ardından Akıncı TİHA, alçak irtifa selamlama uçuşu yaptı. F16'lar ise alçak irtifa keşif uçuşu, ardından makineli top atışı için dalış, atışın ardından ise selamlama uçuşu gerçekleştirdi. HÜRJET ve HÜRKUŞ'un alçak irtifa selamlama uçuşu ile faaliyet son buldu.

'PERSONELİMİZİN NİTELİKLERİNİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaptığı açıklamada, "Bu kapsamlı faaliyet kahraman ordumuzun üstün ateş gücünü aynı zamanda yerli-milli savunma sanayimizin ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile yüksek niteliklere haiz personelimizin maharetine şahit olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Ordumuzun envanterindeki birbirinden farklı sistemlerin denendiği ve etkinliklerinin bir kez daha müşahede edildiği bu faaliyette, kuvvetlerimiz arasındaki birlikte çalışabilirlik pekiştirilmiş, ateş desteğinin koordinasyonu geliştirilmiş, aynı zamanda personelimizin muhtelif çap ve özelliklerdeki silahları tanıması bakımından da faaliyet müstesna bir deneyim imkanı sunmuştur. Elbette ki bu kapsamlı faaliyetten de elde ettiğimiz verilerle sistemlerimizi geliştirmeye, kahraman personelimizin niteliklerini artırmaya devam edeceğiz. Karşı karşıya olunan küresel tehditler, terörizm ve jeopolitik riskler, daima güçlü, hazır ve caydırıcı bir orduya sahip olmanın önemini hatırlatmaktadır. Bu bilinçle kahraman ordumuzun harekat etkinliğini ve gücünü her geçen gün artırmakta; karada, denizde ve havada, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Bu faaliyetlerimiz kapsamında en son geçen hafta NATO Kosova Gücü (KFOR) komutasını bir kez daha üstlendiğimizi ifade etmek isterim" dedi.

'GÜVENCE MEKANİZMALARININ KURULMASINA BAĞLI'

Güler, İsrail ve Filistin arasında ateşkese varılmasının bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çok önemli bir diplomatik adım olduğunu kaydederek, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi ülkemiz uluslararası müzakere masalarının etkin bir üyesi olduğunu Mısır'daki ateşkes görüşmelerinde de bir kez daha açıkça göstermiştir. Pek çok aktör de Türkiye'nin, bu konuda üstlendiği aktif ve yapıcı rol ile ateşkese ulaşılması noktasında sağladığı mümtaz katkıları dile getirmektedir. Ancak özellikle vurgulamak isterim ki Gazze'de çatışmaların tamamen durdurulmasına ilişkin planın uygulanabilirliğinin uluslararası desteğe ve adil güvence mekanizmalarının kurulmasına bağlı olduğu da unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

'PKK VE İLTİSAKLI TÜM GRUPLAR SİLAHLARINI TESLİM ETMELİDİR'

Dünyanın bir krizden geçtiğini, asimetrik risk ve tehditlerin devam ettiğini belirten Güler, "Buna karşı devletimiz mevcut gerilimleri en iyi şekilde yönetebilmek adına proaktif bir anlayış, stratejik ve kapsamlı bir planlama ile çok yönlü ve güçlü bir güvenlik politikası uyguluyor. Esasen ülkemizin savunma ve güvenliğini en üst seviyede sağlama noktasındaki en önemli dayanak noktalarımızdan biri milletçe sahip olduğumuz birlik ve beraberliktir. Nihai hedefimiz 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm gruplar alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim" diye konuştu.