'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır'daki Gazze zirvesine katılma kararı diplomatik krize neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği bu katılma kararı, diğer ülke liderleri tarafından da destek görünce İsrail Başbakanı toplantıya katılamadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 17:37, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 17:38
Yazdır

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'daki Gazze zirvesinde istenmeyen adam oldu.

Netanyahu'nun toplantıya katılma kararı, diplomasi krizine neden oldu.

Netanyahu'nun katılacağının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı'nın Mısır'a gelmesine karşı çıktı. Bu karar, zirveye katılacak diğer liderler tarafından da destek gördü. Diplomatik girişimler sonunda İsrail Başbakanı'nın Mısır'a gelmesine engel olundu.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı havadayken, Amerikan makamlarına Netanyahu'nun zirveye katılımının kabul edilmeyeceği yönünde mesaj iletildi.

Türkiye'nin bu girişimine, zirveye katılacak birçok ülke de destek verdi.

AA'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.

ÖNCE KATILACAĞI AÇIKLANDI, SONRA YALANLANDI

İsrail'in devlet haber ajansı Kan, ABD Başkanı Donald Trump ve Netanyahu'nun, bugün rehine ve esir takası devam ederken Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

Daha sonra Mısır'dan yapılan resmi açıklamada, Netanyahu'nun zirveye katılacağı duyuruldu. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi bunu yalanladı. Netanyahu'nun, Yahudi dini bayramı Sukkot'un yedinci büyük günü Hoşana nedeniyle toplantıya katılmayacağı bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

Zirveye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 20'den fazla lider katılıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber