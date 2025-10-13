Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

13 Ekim 2025
Ankara Emniyet Müdürlüğünden açıklamaya göre, saat 08.30'dan program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.

İhtiyaç halinde ayrıca; Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşağı-Ulus Kavşağı arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar da çift yönlü olarak trafiğe kapatılabilecek.

Yetkililer, kutlamalara katılacak vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini ve sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.

