Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza

İstanbul Valiliği, bu yılın ilk 9 ayında kentte gerçekleştirilen gıda denetimleri sonucunda toplamda 440 milyon 310 bin 717 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte, halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla 39 ilçede kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda, yılın ilk 9 ayında gerçekleştirilen denetimlerin detayları da paylaşıldı.

Denetimlerin Detayları

164 bin 59 denetim gerçekleştirildi.

denetim gerçekleştirildi. 7 bin 19 idari yaptırım uygulandı.

idari yaptırım uygulandı. 72 suç duyurusunda bulunuldu.

suç duyurusunda bulunuldu. 440 milyon 310 bin 717 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'un Türkiye Genelindeki Payı

Ülke genelindeki gıda denetimlerinin yüzde 17,3'ü İstanbul'da gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve 39 ilçe müdürlüğü, gıda işletmelerinde etkin ve düzenli denetimlerle vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.



