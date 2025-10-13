AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Erdoğan'ı taşıyan uçak önce pisti pas geçti, sonra indi
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza

İstanbul Valiliği, 9 ayda 164 binin üzerinde gıda denetimi gerçekleştirdi. Bu denetimler sonucunda işletmelere yüksek miktarda ceza kesildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 14:49, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 15:08
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza

İstanbul Valiliği, bu yılın ilk 9 ayında kentte gerçekleştirilen gıda denetimleri sonucunda toplamda 440 milyon 310 bin 717 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte, halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla 39 ilçede kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda, yılın ilk 9 ayında gerçekleştirilen denetimlerin detayları da paylaşıldı.

Denetimlerin Detayları

  • 164 bin 59 denetim gerçekleştirildi.
  • 7 bin 19 idari yaptırım uygulandı.
  • 72 suç duyurusunda bulunuldu.
  • 440 milyon 310 bin 717 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'un Türkiye Genelindeki Payı

Ülke genelindeki gıda denetimlerinin yüzde 17,3'ü İstanbul'da gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve 39 ilçe müdürlüğü, gıda işletmelerinde etkin ve düzenli denetimlerle vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.


