Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 13:39, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 13:44
Usta oyuncu için yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 10.00'da tören düzenlenecek.
Güzelbeyoğlu'nun cenazesi, öğle ezanını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.