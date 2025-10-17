Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Ana sayfaHaberler Magazin

Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 13:39, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 13:44
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Usta oyuncu için yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 10.00'da tören düzenlenecek.

Güzelbeyoğlu'nun cenazesi, öğle ezanını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

