İddia: CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçecek

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Gazeteci Sinan Burhan'ın sosyal medya üzerinden ortaya attığı bu iddia, TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında gazeteci Gürkan Hacır tarafından da dile getirildi.

Hacır, "Sinan Burhan bana yazdı. Burcu Köksal AK Parti'ye geçiyor. Net bilgidir dedi" ifadelerini kullandı.

"KARAR ERDOĞAN'IN ONAYINA KALDI" İDDİASI

Gazeteci Mehmet Çek de aynı iddiaları sosyal medya hesabından paylaştı:

"Afyonkarahisar'ın CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal da AK Partiye katılıyor. Kesin karar AK Parti Genel Başkanı olarak Erdoğan'ın onay vermesine kalmış durumda."

İSMAİL SAYMAZ, BURCU KÖKSAL'A ULAŞAMADI

Gazeteci İsmail Saymaz ise konuyla ilgili olarak Burcu Köksal'ı aradığını ancak kendisine ulaşamadığını belirterek, "İlginç durum" yorumunu yaptı.

Saymaz, "Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'a ve eşine mesaj attım. Eşi Yasin Beyi aradım. Dönmediler. Burcu Köksal'ın Afyon dışında olduğu belirtiliyor. Bakalım, ne çıkacak?" paylaşımında bulunarak, iddiaların ciddiyetine dikkat çekti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU AK PARTİ'YE GEÇTİ

14 Ağustos'ta düzenlenen AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü töreninde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Aydın'a bağlı Söke, Yenipazar ve Sultanhisar Belediye Başkanları CHP'den AK Parti'ye geçti.

Çerçioğlu törende yaptığı konuşmada, "Önceden Aydın'a nasıl hizmet ettiysem, bundan sonra da sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğim." dedi.

Aynı törende Gaziantep Şehitkamil, Yalova Altınova, Isparta Yalvaç, Aksaray Yeşiltepe ve Kastamonu Bozkurt belediye başkanları da AK Parti'ye katıldı.