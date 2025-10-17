Çorum'da bir kişi arkadaşını kılıçla rehin aldı
Çorum'da bir şahıs evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 11:08, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 11:24
Çorum'da B.Ö. (40), arkadaşı S.K'yi (32) konuşmak için Tekceviz 6. Sokak'taki evine çağırdı.
B.Ö, elinde bulunan kılıçla rehin aldığı arkadaşını, aralarında husumet bulunan S.K'nin kuzeninin gelmemesi halinde öldüreceğini söyledi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
S.K'nin telefonla aradığı kuzeninin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.
İkna olmayan şüpheli ile S.K. arasında arbede çıktı.
GÖZALTINA ALINDI
Bu sırada balkondan eve giren polis ekipleri, biber gazı kullanarak zanlıyı etkisiz hale getirdi.
Yaklaşık 2 saat süren operasyonda gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.