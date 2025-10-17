AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 düşüşle 10.338,24 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybıyla 10.370,78 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,55 puan ve yüzde 0,31 azalışla 10.338,24 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,35 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,96 ile madencilik olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 1,10 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kapalı kalmayı sürdürmesi ve bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, kısa vadeli dış borç İstatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını hatırlatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek, 10.400 ve 10.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

