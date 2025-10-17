Hatay'da yıllardır dışarı çıkmayan Barış tıraş oldu, duş aldı

AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Bursa'da barajlarda su bitti
Bursa'da barajlarda su bitti
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
Lisede tuvalette sigara istedi, 'Kullanmıyorum' yanıtını alınca çenesini kırdı
Lisede tuvalette sigara istedi, 'Kullanmıyorum' yanıtını alınca çenesini kırdı
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
İstanbul'da minibüs devrildi
İstanbul'da minibüs devrildi
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'da
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
'Su şehri'nde su krizi: Barajlar kurudu, içecek suyu kalmadı
'Su şehri'nde su krizi: Barajlar kurudu, içecek suyu kalmadı
Tezkereler TBMM'de: Türk askerinin üç ülkedeki görev süresi uzatılıyor
Tezkereler TBMM'de: Türk askerinin üç ülkedeki görev süresi uzatılıyor
'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hatay'da yıllardır dışarı çıkmayan Barış tıraş oldu, duş aldı

Hatay'da 3 yıldır evden çıkmayan telefon bağımlısı Barış Özbay, saatler süren diyalogla ikna edilerek dışarı çıkartıldı, duş aldırıldı ve tıraş ettirildi. Barış'ın ilk söylediği ise, "Ben bir şey yapmak istemiyorum, iyileştikten sonra da bir şey yapmayı isteyeceğimi sanmıyorum" oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 11:05, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 11:30
Yazdır

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden 50 yaşındaki anne Semra Özbay ve 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay, yaşadıkları depremin ardından Defne ilçesinde hayata birlikte tutundu.

Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor.

KİŞİSEL BAKIMLARINI YILLARDIR YAPMIYOR

Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Özbay, sanal dünyaya bağımlı hale geldi.

Yaşamak için gerekli ihtiyaçlarını gideren genç adam, ne duş alıyor ne de tırnaklarını kesmek gibi özel gereksinimlerini yerini getiriyordu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Barış'ın yaşadıklarının Türkiye'nin gündemine oturması üzerine Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatıyla ekipler harekete geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Barış'ı yeni bir yaşama başlamaya yönelik ilk adımı atması için ikna etti.

BANYO YAPTI

Saatler süren görüşmenin ardından Barış, Engelli Yaşam Merkezi'ne getirilerek önce tıraş edildi ve sonra da banyo yaptırıldı.

"BANYO YAPMAK GÜZELDİ AMA HİÇBİR ŞEYİN DEĞİŞECEĞİNİ SANMIYORUM"

Üç yılın ardından ilk defa banyo yapmak için zorla götürüldüğünü ifade eden Barış Özbay, durumdan mutlu olduğunu söyleyerek "Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden ekipler geldi. Biraz direnç gösterdim ama zorla beni kaldırıp götürdüler. Saç ve sakal tıraşı oldum, banyo yaptım. Sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünün yanına geldik. Bundan sonra da eve geri döneceğim. Banyo yapmak ve tıraş olmak güzeldi, kötü olacağını sanmıyordum ama hiçbir şey değişeceğini düşünmüyorum. Benim sıkıntım rahatsızlığım değil. Ben bir şey yapmak istemiyorum, iyileştikten sonra da bir şey yapmayı isteyeceğimi sanmıyorum. Yine tembel gibi takılacağım. İnsan farklı ve yeni şeyler yapınca rahatlıyor. Yenilik olunca mutluyum ve rahatım. Yenilikler için kendimi yormam ama olursa da yok demem." dedi.

"BARIŞ'I GÜZEL BİR HAMAMA GÖTÜRÜP TIRAŞ ETTİRDİK"

Barış'ın 3 yılın ardından hamama götürülüp banyo yaptırıldığını ve tıraş olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, "İhlas Haber Ajansı'nın Barış'la ilgili haberi ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak haberdar olduk. Kurum ekiplerimiz tarafından aileye hane ziyaretinde bulunduk. Barış'ın depremden bu tarafa evden dışarıya çıkma, banyo yapma ve tırnaklarını kesme gibi öz bakımını son derece ihmal ettiğini tespit ettik. Akşam saatlerinde Sayın Valimiz Mustafa Masatlı, bizlerle iletişim kurdu.

Haberden Sayın Valimizin bilgisi olmuş ve bize talimat verdi. Kurum olarak tekrardan Barış'ın evine ziyarette bulunduk. Barış'ı güzel bir hamama götürüp banyo yaptırdık. Tıraş ettirdik ve kıyafetlerini değiştirdik. Bundan sonra bizim Barış'a desteklerimiz devam edecek. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz Barış'ın evine gelecek. Gencimizin bazı bedensel ve egzama gibi rahatsızlıkları var. Bu hususta sağlık çalışanları gerekli muayeneleri yapacaklar. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden gelip Barış'ın kaldığı evi temizlenecek.

İnşallah biz de iyi olacağından umutluyuz. Barış günün sonunda bizi ziyarete geldi. Biz bunu teşekkür olarak algılıyoruz. Barış'ın bugün mutlu olduğunu hissettim ve gördüm. Her ne kadar biraz değişikliklere direnç olsa da bugünün Barış'a iyi geldiğini gözlemledim. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ve tedaviden sonra Barış'ın daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber