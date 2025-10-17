Adıyaman'da define avcılarına suçüstü
Adıyaman'da define kazısı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 10:23, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 10:24
Adıyaman il merkezinde, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan iki kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.
KAZI MALZEMELERİNE EL KONULDU
Operasyonda, şüphelilerin kazıda kullandığı 1 dedektör, 1 kürek, 1 kazma ve 1 demir aparat ele geçirildi. Ekipler, malzemelere el koyarak inceleme başlattı.
Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında,
"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet"suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.