Fazıl Say ile Aslıhan And evlendi

Fazıl Say'dan sevenlerine mutlu haber...

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bir süredir birlikte olduğu flüt sanatçısı Aslıhan And ile nikah masasına oturdu.

"KÜÇÜK BİR KUTLAMA OLACAK"

Say ile Aslıhan And, mutluluklarını yakın dostları ve sanatçı arkadaşlarıyla paylaşmak için mayıs ayında, İstanbul'da küçük bir kutlama daha düzenleyeceklerini açıkladı.

MUTLULUKLARINI PAYLAŞTILAR

Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımda mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

"YUVAMIZI KURDUK"

Paylaşımda, "Yuvamızı kurduğumuz özel günümüzden. Huzurla, mutlulukla, sevgiyle." ifadelerine yer verdiler.