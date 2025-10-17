Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen oyunculara müjdeli bir haber geldi. Eflatun-beyazlılarda forma giyen oyuncular, araba jestiyle büyük sevinç yaşadı.

TÜM FUTBOLCULARA HEDİYE ARABA

Real Madrid'in sponsorlarından BMW, düzenlenen törenle A takım futbolcularının tamamına elektrikli otomobillerini hediye etti.

ARDA GÜLER YENİ ARABASINI KENDİ SEÇTİ

Her futbolcu birçok model arasından kendi arabasını seçti. Arda Güler'in siyah renkte bir araç seçtiği görüldü. Milli yıldızın seçtiği aracın değeri de dikkat çekti. Aracın Türkiye'de yaklaşık 13 milyon lira değerinde olduğu görüldü.

İşte Arda Güler'in yeni arabası;