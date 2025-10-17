Polis ve Avukat Ortaklığıyla 10 Milyon TL'lik Soygun

Olay, 1 Ocak 2025 günü meydana geldi. İddialara göre, üç polis memuru, içinde 170 bin dolar, 13 bin euro ve 1,5 milyon TL bulunan bir çantayı taşıyan arabayı durdurdu. Paraya el koyan şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

GPS'li Takip Planı

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, avukat Dürdane B. ve arkadaşı Naci O. tarafından hazırlandı. Suriyeli grubun büyük bir meblağ taşıdığını öğrenen B., grubun muhasebecisi Muhammed E.'i de plana dahil etti. Çantaya GPS takip cihazı yerleştirilerek hareketler adım adım izlendi.

Polis amiri Emrah A. de diğer polis memurları Kenan U. ve Mehmet E. T. ile planı uyguladı. Parayı aldıktan sonra Naseraldin N. isimli sürücüyü serbest bıraktılar. Olayın ardından şüpheliler yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, savunmalarında amaçlarının yağma olmadığını öne sürdü. Polis Emrah A., kendisini avukat Dürdane B.'in yanlış yönlendirdiğini iddia etti ve B.'in, kendisine yabancı uyruklu bir müvekkilinden 20 bin dolar alacağı olduğunu ama parasını alamadığını söylediğini iddia etti. Avukat B. ise yağmalanan paradan haberinin olmadığını öne sürdü.

Tüm Şüpheliler Tutuklandı

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında, üç polis memuru ve avukat Dürdane B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, "nitelikli yağma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından uzun yıllar hapis cezası talep ediliyor.