AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Bursa'da barajlarda su bitti
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
Lisede tuvalette sigara istedi, 'Kullanmıyorum' yanıtını alınca çenesini kırdı
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
İstanbul'da minibüs devrildi
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'da
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
'Su şehri'nde su krizi: Barajlar kurudu, içecek suyu kalmadı
Tezkereler TBMM'de: Türk askerinin üç ülkedeki görev süresi uzatılıyor
'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
Manisa'da kaynar suyla işkence olayında anne şikayetini geri çekti

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kız kardeşi S.A.'ya (16) üzerine kaynar su döküp şiddet uygulayan M.A.İ.A. (19) ile babası G.A.'nın tutuklandığı olayda anne, oğlu ve eşi hakkındaki şikayetini geri çekti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 12:55, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 12:57
İlçede Lalapaşa Camisi'nin imamı, 29 Eylül'de saat 15.30 sıralarında, imam odasının kilidinin kırıldığını gördükten sonra durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, yapılan incelemede 2 erkek ve 1 kızın cami kapısını zorlayarak içeri girdiği ve uygun olmayan davranışlarda bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin T.G. (21)., M.E.A. (18) ve kız çocuğu S.A. (16) olduğunu belirledi. Şüpheliler, yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, T.G. ve M.E.A. tutuklandı.

BABASI DA YAKALANDI

Olayın ardından ağabey M.A.İ.A. (19), kız kardeşi S.A.'ya şiddet uyguladı, üzerine kaynar su döküp, ayaklarını öptürdü. M.A.İ.A., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, ağabeyinin S.A.'ya "Kapanacaksın ayağıma, kapan özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu döktüğü, kız kardeşinin saçından tutarak şiddet uyguladığı anlar yer aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından M.A.İ.A.'nın adresini belirledi. Yapılan baskınla evinde yakalanan M.A.İ.A.'nın, gözaltına alınmadan önce tişörtünü yakıp ardından bıçakla kendine zarar verdiği belirtildi. Kolundan yaralanan M.A.İ.A., Manisa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.A.İ.A., adliyeye sevk edildi. M.A.İ.A.'nın babası G.A. da polis tarafından gözaltına alındı. Baba-oğul, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Manisa Valiliği'nin talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, şiddete maruz kalan çocuk için gerekli tedbir çalışmaları başlatıldı. S.A., Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İlk Kabul Birimi'nce koruma altına alındı. S.A.'nın barınma, psikodestek ve sağlık taramasından faydalanacağı bildirildi.

Soruşturma sürerken, olayın ardından şikayetçi olan anne, hem eşi G.A. hem de oğlu M.A.İ.A. hakkındaki şikayetini geri çekti. Annenin, cezaevindeki oğlu M.A.İ.A. ile görüştüğü, yaşanan olay sebebiyle oğlunun pişman olmasından dolayı şikayetini geri çektiği ifade edildi.

