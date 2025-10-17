Sarıyer'de TIR devrildi: Çocuk parkında faciadan dönüldü
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde seyir halindeki TIR, çocuk parkının üzerindeki yola devrildi. Kazada şoför yaralanırken, bir etkinliğin düzenlendiği parkta panik yaşandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Ekim 2025 14:39, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 15:46
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maden Mahallesi'nde cadde üzerinde seyir halinde olan TIR, saat 13.00 sıralarında şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt tarafında çocuk parkı da olan yola devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan şoför, çevredekilerin de yardımıyla TIR'dan çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza anı ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.