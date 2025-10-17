Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kurtulmuş: İsrail'in Saldırganlığı Asla Kabul Edilemez

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısını şiddetle kınadı. Türkiye'nin barış ve adalet için kararlılığını yineledi.

Haber Giriş : 17 Ekim 2025 14:51, Son Güncelleme : 17 Ekim 2025 14:52
Kurtulmuş: İsrail'in Saldırganlığı Asla Kabul Edilemez

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'in dün akşamki saldırganlığı asla kabul edilemez, tasvip edilemez. İsrail'i bir kere daha en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı. Dicle Üniversitesi'nin 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Kurtulmuş, Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Diyarbakır'ın kültür ve medeniyet açısından önemli bir kent olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu şehrin hem Kürt hem de Türk İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Dünyada büyük türbülansların yaşandığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Kurtulmuş, her gün yeni olaylar ve çatışmalarla karşılaşıldığını söyledi. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin, bölge halklarının ortak kimliğine ve geleceğine sahip çıkmasının önemini vurguladı.

İsrail'in Saldırısı ve Bölgesel Gerilimler

Kurtulmuş, İsrail'in Güney Lübnan'a yönelik saldırısını şiddetle kınayarak, bu saldırıların bölgede barış istemediğinin açık göstergesi olduğunu belirtti. Siyonist rejimin Orta Doğu'yu daha büyük bir kan gölüne çevirmek istediğini ifade eden Kurtulmuş, Lübnan halkının yanında olduklarını vurguladı. Ayrıca, İsrail'in saldırgan yönetiminin Orta Doğu halkları için bir sorun haline geldiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Hedefleri ve Sorumlulukları

Kurtulmuş, Türkiye'nin önümüzdeki dönemi "Türkiye'nin Yüzyılı" haline getirmek için çalıştıklarını belirtti. Türkiye'nin iki temel sorumluluğu olduğunu ifade etti:

  • Kendi içinde adalet, barış, birlik ve beraberliği sağlamak
  • Dünyada yeni ve adil bir küresel düzenin inşası için öncü ve sözcü olmak

Türkiye'nin terörü geride bırakacak inisiyatiflerle yoluna devam edeceğini ve bölgesinin istikrar üreten ülkesi olmaya devam edeceğini söyledi.

Küresel Adalet ve Barış Vurgusu

Kurtulmuş, Türkiye'nin sadece kendisinden değil, başta kendi coğrafyası olmak üzere tüm mazlum milletlerden de sorumlu olduğunu belirtti. Son iki yıldır Gazze'de yaşananların, dünyada barışı sağlayabilen bir küresel sistemin olmadığını gösterdiğini ifade etti. Güçlünün hakim olduğu bir dünya düzeninin değişmesi için mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Terörle Mücadele ve Gelecek Umudu

Türkiye'nin yaklaşık 50 yılını terörle mücadeleyle geçirdiğini ve bu süreçte en az 2 trilyon dolar harcandığını belirten Kurtulmuş, artık bu dönemin geride kalması gerektiğine inandıklarını söyledi. "Terörsüz Türkiye" sürecinin kapılarının sonuna kadar açıldığını ve bu yolda mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. Kurtulmuş, "Bu sefer başaracağız, bu sefer barış hakim olacak, bu sefer esenlik hakim olacak, bu sefer kardeşlik hakim olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

