2025'in en çok kazanan futbolcuları

Futbolun en çok kazananları listesinde zirvedeki isim değişmedi. Cristiano Ronaldo, yeşil sahaların zenginler kulübünde zirvedeki yerini korudu.

RONALDO 280, MESSİ 130 MİLYON DOLAR

Ronaldo, 280 milyon dolar'lık kazancıyla 2025 yılında rakiplerini geride bıraktı.

Forbes'un yayınladığı listede, Lionel Messi 130 milyon dolarla Portekizliyi takip etti.

Karim Benzema 104 milyon dolarlık geliriyle büyük ikilinin arkasında yer aldı.

İlk 3 sırayı Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri liglerinden isimlerin oluşturduğu listeye, Avrupa'dan Kylian Mbappe dördüncü basamaktan girdi.

95 milyon dolar kazanan Real Madrid'in Fransız yıldızını, Manchester City'den Erling Haaland 80 milyon dolarla takip etti.

YAMAL İLK KEZ LİSTEDE

Vinicius Junior, Muhammed Salah, Sadio Mane ve Jude Bellingham'ın da yer aldığı listeye ilk kez giriş yapan isimse Lamine Yamal.

Barcelona'nın 18 yaşındaki altın çocuğu, 43 milyon dolarlık geliriyle en çok kazanan 10. futbolcu oldu.