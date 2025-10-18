Galatasaray yönetimi ibra edildi

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılıların Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, oy çokluğu ile ibra edildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arası dönem faaliyetleri için oy çokluğuyla ibra edildi.

