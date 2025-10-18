Galatasaray yönetimi ibra edildi
Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi, 2024-2025 dönemi için oy çokluğuyla ibra edildi.
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 20:28, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 20:33
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arası dönem faaliyetleri için oy çokluğuyla ibra edildi.
Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılıların Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, oy çokluğu ile ibra edildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Dursun Aydın Özbek başkanlığındaki 92. Yönetim Kurulu 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemi oy çokluğuyla ibra edildi" ifadelerine yer verildi.
İbra sonrası konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Değerli Galatasaraylılar, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde güzel bir genel kurul gerçekleştirdik. Verdiğiniz destek, camiamızın birbirine olan inancının en güçlü göstergesidir. Bugün bu kürsüde hissettiğim şey sadece gurur değil, aynı zamanda derin bir minettarlık. Bugün bir kez daha gördük ki Galatasaray'ın en büyük gücü camiasıdır. Görev sürecimiz boyunca yanımızda olan yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hedefimiz Galatasaray'ı daima layık olduğu zirvede tutmaktır" dedi.