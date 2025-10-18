Aslan, Leroy Sane ile kükredi
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Sane'nin dublesiyle Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendi. Kritik eksiklere rağmen galibiyet geldi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.
Maç 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. Sarı kırmızılı ekip bu skorla puanını 25 yaptı.
SANE DUBLE YAPTI
Sarı kırmızıların golleri Sane'den geldi. İstanbul Başakşehir'e iki gol atan Sane, Ağustos 2023'ten (Werder Bremen-Bayern Münih) bu yana duble yaptığı ilk deplasman maçını oynadı.
Başakşehir'in tek golü ise Shomurodov kaydetti.
2 ÖNEMLİ İSİM OYNAMADI
Galatasaray'da Davinson Sanchez kart cezası, Wilfred Singo ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
15' Galatasaray'da Eren Elmalı sarı kart gördü
35' Abdülkerim Bardakcı'ya sarı kart çıktı
37' Sarı kırmızılı ekip 37 dakikada 5 sarı kart gördü: Günay Güvenç ve Kaan Ayhan sarı kart gördü
45+3 Galatasaray, Sane'nin golüy 1-0 öne geçti.
İKİNCİ DEVRE
47' Başakşehir'in Eldor Shomurodov ile bulduğu gol "VAR" incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
59' Shomurodov'un golüyle Başakşehir beraberliği yakaladı
61' Sane'nin golüyle Galatasaray skoru yeniden 2-1'e getirdi
73' Galatasaray'da Eren yerine Jakobs, Sara'nın yerine Lemina, Icardi yerine Osimhen, İlkay yerine Yunus Akgün oyuna dahil oldu
83' Osimhen'in şutu direkten döndü
85' Galatasaray'da Leroy Sane yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu
90' Maç sona erdi