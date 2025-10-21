YÖK, öğretim üyelerinin emeklilik düzenlemesini netleştirmeli
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, yaş haddinden emekliliği gelen öğretim üyelerinin görev süresinin uzayıp uzamayacağı konusunda açıklama yapmalı!
24 Şubat 2025 tarihli "Öğretim
Üyeleri Emekli Düzenlemesini Merak Ediyor" başlıklı yazımızda,
43 üniversitede emeklilik yaş haddinin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sona
ereceğini, 17 yıla aşkın zamandır sürdürülen bu uygulamanın 2025 yılı sonu itibarıyla
sona erdirilip erdirilemeyeceği konusunda 67 yaş haddini aşmış göreve devam
eden öğretim üyeleri ile 67 yaş sınırında olan kişilerin meraklı bekleyişinin
devam ettiğini ifade etmiştik.
Yazımızda; üniversitelerin eğitim öğretim süreçleri ve kişilerin gelecek planlamalarını
yapabilmeleri adına geçici düzenlemenin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı ya da
kaldırılıp kaldırılmayacağı hususunda Yükseköğretim Kurulunun açıklama yapmasının
faydalı olacağına dikkat çekmiştik.
Aradan geçen süre zarfında bu konuda herhangi bir açıklama/düzenleme yapılmazken;
yılın sonuna da çok kısa bir süre kaldığını belirtmeliyiz. Şayet, geçici düzenleme
uzatılmazsa birçok kişi ya re'sen emekliye sevk edilecek ya da 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası doğrultusunda üniversitelerin talepleri
üzerine sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalışabilecektir.
Yılın sonuna hızla yaklaştığımız bugünlerde, Yükseköğretim Kurulunun bu konuda yaptığı ya da yapacağı çalışmayı kamuoyuyla paylaşması gerek üniversitelerin gerekse ilgili akademisyenlerin gelecek planlaması açısından son derece isabetli olacaktır!