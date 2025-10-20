Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Borsa İstanbul'da yükselişler yüzde 2'yi aştı
Borsa İstanbul'da yükselişler yüzde 2'yi aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki yükselişler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) faiz indirim beklentileriyle yüzde 2'yi aştı.

Cuma gününü 10.208,76 puandan tamamlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yükselişle başladı. Genele yayılan alımlarla yükselen BIST 100 endeksi, gün içinde 17 Ekim Cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,2 artarak 10.436,16 puana kadar çıktı. Gün içinde bankacılık endeksindeki yükselişler de yüzde 4'ü, holding ve yatırım ortaklığı endeksinde de yüzde 1'i aştı.

Enflasyonla mücadele kapsamında ekonomi yönetiminin uyguladığı öngörülebilir politikaların etkileri yurt içi piyasalarda hissedilirken, bu durum ekonomik verilerde de kendini gösteriyor. Bu kapsamda ülke ekonomisinin büyüme performansı 20 çeyrektir kesintisiz devam ederken, enflasyon da Mayıs 2024'ten bu yana yıllık bazda düşüş kaydediyor. Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustosta 5 milyar 455 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 10 milyar 5 milyon dolar fazla verdi.

Bu süreçte TCMB'nin faiz indirmesi ve indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerle ve toplam rezervlerin de 189 milyar 734 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması da yurt içinde risk iştahını artıran unsurlar arasında yer aldı.

Küresel tarafta zayıf dolar talebinin daha fazla ortaya çıkarılması sonrası özellikle gelişen piyasalara sermaye girişinin artması BIST 100 endeksindeki yükselişlerde etkili oldu.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.

Öte yandan küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine ilişkin iyimserliklerle haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Pariterium Danışmanlık şirketinin kurucusu Dr. İsmet Demirkol, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Merkez Bankasının 150 baz puan veya üzerinde faiz indirimi yapma ihtimalinin etkisiyle özellikle borsada bankacılık endeksinde alımların devam ettiği görülüyor." dedi.

Bundan sonraki sürece ilişkin de konuşan Demirkol, dövizdeki oynaklığın yatay seyretmesi ve avro/dolar paritesinde avronun güçlü seyrini sürdürmesi durumunda, faiz indirimlerinin de etkisiyle borsada bankacılık endeksindeki yükselişlerin devam edebileceğini söyledi.

