Dolar 42,00 TL sınırında
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 41,97 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 17:14, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 17:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,9470
|41,9480
|41,9760
|41,9770
|Avro
|48,7580
|48,7590
|48,7150
|48,7160
|Sterlin
|56,1720
|56,1820
|56,0500
|56,0600
|İsviçre frangı
|52,8600
|52,8700
|52,7160
|52,7260
|ANKARA
|ABD Doları
|41,9170
|41,9970
|41,9460
|42,0260
|Avro
|48,7180
|48,7980
|48,6750
|48,7550
|Sterlin
|56,1120
|56,3220
|55,9900
|56,2000