Dolar 42,00 TL sınırında

Güne yükselişle başlayan dolar, günü 41,97 TL'ye yükselerek tamamladı.

Haber Giriş : 22 Ekim 2025 17:14, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 17:16
Dolar 42,00 TL sınırında

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları41,947041,948041,976041,9770
Avro48,758048,759048,715048,7160
Sterlin56,172056,182056,050056,0600
İsviçre frangı52,860052,870052,716052,7260
ANKARA
ABD Doları41,917041,997041,946042,0260
Avro48,718048,798048,675048,7550
Sterlin56,112056,322055,990056,2000

