Türkiye'nin e-Devlet deneyimi uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihraç gündemde

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundaki (BTK) "18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı" kapsamında yapılan "Siber Güvenlikte Gelecek Yaklaşımları ve Siber Güvenlik Düzenlemeleri" başlıklı oturum, sektör temsilcilerini buluşturmasının yanı sıra dijital dünyadaki gelişmelerin paylaşıldığı bir platforma dönüştü.

BTK Başkan Yardımcısı Mustafa Karaman başkanlığında gerçekleştirilen oturuma, ASELSAN Bilgi Yönetimi Direktörü Mehmet Acar, TÜRKSAT e-Devlet Genel Müdür Yardımcısı Orhan Koca, Turkcell Siber Güvenlik Direktörü Emin İslam Tatlı, Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük ve Vodafone Türkiye Kurumsal Teknoloji Çözümleri Direktörü Burcu Altıntaş katıldı.

"e-Devlet'in ihracı için 10'a yakın ülkeyle süreçler yürütüyoruz"

TÜRKSAT e-Devlet Genel Müdür Yardımcısı Koca, burada yaptığı konuşmada, e-Devlet'in Türkiye'nin dijital devlet konseptinde geliştirdiği önemli bir proje olduğunu söyledi.

Ülkedeki birçok kamu hizmetinin sunulduğu ve yıllık 12 milyar işlemin gerçekleştiği platforma önemli bir talep olduğunu vurgulayan Koca, "Bu platformun dost ve kardeş ülkelere ihracı için 10'a yakın ülkeyle süreçler yürütüyoruz" dedi.

Koca, kullanıcı sayısının yoğun olduğu platformlarda siber güvenliğin önemine dikkati çekerek, etkin, verimli ve güvenli kullanım için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

ASELSAN Bilgi Yönetimi Direktörü Acar da ürettikleri ürünler için tasarım aşamasından itibaren güvenliği dikkate aldıklarını, ilk adımda ürünlerin zayıflıklarını ve saldırıya açık noktalarını tespit ettiklerini söyledi.

İlerleyen aşamalarda ürünlerde yine güvenlik noktasında hızlıca gerekli müdahaleleri yaptıklarını aktaran Acar, yapay zekadan da etkin şekilde faydalandıklarını ifade etti.

Operatörler siber güvenlik çalışmalarını anlattı

Turkcell Siber Güvenlik Direktörü Tatlı, siber güvenlik ekiplerinin yapay zekayı kullanarak çözülmeyen problemleri daha kolay çözebileceklerine işaret ederek, bu alanda teknoloji yatırımlarının artırılması gerektiğini dile getirdi.

5G'nin gelişimi ve getireceği yeniliklere ilişkin de bilgi veren Tatlı, "Aslında mobil şebeke güvenliği 2G'den bu yana gelişerek ilerliyor. Konu milli güvenlik meselesi olduğu için Turkcell olarak özellikle gerekli güvenlik önlemlerini kendimiz geliştirmek için bugüne kadar aksiyonlar aldık" diye konuştu.

Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Küçük de şirket olarak bütün tehditlere yönelik önlem almak amacıyla yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'nin en büyük siber güvenlik servis sağlayıcısı olarak kamu da dahil birçok kuruma servis sağladıklarını vurgulayan Küçük, topyekun ilerlemeyle ülkenin siber güvenliğinin güçleneceğini bildirdi.

Vodafone Türkiye Kurumsal Teknoloji Çözümleri Direktörü Altıntaş, en fazla önem verdikleri konuların müşteri güvenliği ve operatör olarak sorumluluklarını doğru şekilde gerçekleştirmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ciddi anlamda güvenliği sağlayan, güvenlik mühendisliği yapan ekiplerimiz var. Gerek yeni yazılım geliştirme durumlarında, müşterilere hizmet verdiğimiz noktalarda hem erişimde hem de mimari dizayn tarafında doğru bir tasarım yapmak için çalışıyoruz. Son dönemdeki yatırımlarımızı da daha çok tehdit analizi yapmaya doğru yönlendiriyoruz."