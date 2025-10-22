400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı

2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında, Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında dikkat çekici iddialar yer aldı. Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın itiraflarına göre, Rıza Akpolat'ın 2024 yılında yaptığı ikinci evliliğindeki; 327 bin dolarlık düğün masrafı, 36 bin dolarlık takım elbise ve 13 milyon liralık lüks Jip masrafları, belediye işleri ve ihaleleri verilen bir iş insanı tarafından karşılandı

Haber Giriş : 22 Ekim 2025 10:59, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 11:09
Beşiktaş Belediyesi'nde yürütülen Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında yeni iddialar yer aldı.

İddianamede, Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın itiraflarına da yer verildi. Akçadağ'ın beyanlarına göre, Akpolat'ın 2024 yılında yaptığı ikinci evliliğinin tüm masrafları, belediye ilişkisi bulunan bir iş insanı tarafından karşılandı.

327 bin dolarlık düğün masrafı "özel iş" karşılığında ödetildi

Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın İddianamede yer alan beyanlarına göre, Rıza Akpolat'ın ikinci evliliğinde oluşan 327 bin dolarlık düğünün masrafı, o dönem belediyeden özel işler ve ihaleler alan bir iş insanına ödetildi, tüm organizasyonu özel kalem birimi yürüttü.

Bugünün kuru üzerinden hesaplandığında düğün harcamalarının toplamı yaklaşık 13,6 milyon TL'ye denk geliyor.

- 36 bin dolarlık takım elbise alındı

Emirhan Akçadağ'ın ifadelerinde, Akpolat'ın düğününde giydiği 36 bin dolarlık özel dikim takım elbisenin, İstinye'deki dünyaca ünlü bir markadan alındığı ve bedelinin yine aynı iş insanına ödettirildiği belirtildi.

- 13 milyon liralık lüks Jip eşine teslim edildi

Ayrıca iddianamede, Akpolat'ın eşi için 13-14 milyon TL değerinde lüks bir jipin satın alındığı, ödemenin aynı iş insanına yaptırıldığı ve özel plaka ile teslim edildiği de iddia edildi.

Bu ödemelerin tamamına Akpolat'ın özel kalem ekibinin "şahitlik ettiği" bilgisine yer verildi.

Savcılık dosyasında yer aldı

Söz konusu iddialar, Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameye dahil edildi. İddialar arasında, Rıza Akpolat'ın belediye kaynaklarını dolaylı biçimde kişisel harcamalarında kullandığı ve bu işlemlerin belediyeyle iş yapan kişiler üzerinden finanse edildiği iddia ediliyor.

