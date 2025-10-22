'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Akdeniz'de Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında saat 05.45 sıralarında 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Uşak Deprem Kümesine dikkat çekti.

ETKİLENEN FAYLARI TEK TEK SIRALADI

Girit-Rodos Levha Sınırından Muğla- Isparta yönüne doğru ilerlediğini söyleyen Bektaş, Uşak deprem kümesini işaret etti, etkilenen fayları tek tek sıraladı. Bektaş, "Girit-Rodos Levha Sınırından Muğla- Isparta istikametine stres transferi devam ediyor. Etkilenen Fay Blokları: Muğla, Aydın-İzmir, Uşak ve Kütahya Blokları. Ek olarak: Uşak Deprem Kümesinin sağladığı statik ve viskoelastik stres transferi önemli bir risk." ifadelerini kullandı.