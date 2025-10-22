Üniversitede dijital diploma dönemi başlıyor
Anadolu Üniversitesi tarafından tüm kamu idarelerine gönderilen yazıya göre, dijital diploma dönemine geçiş yapıldığı ilan edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 08:02, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 09:10
Anadolu Üniversitesi tarafından başlatılan çalışmalar doğrultusunda, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi mezunlarına verilen diplomaların bundan böyle dijital olarak düzenlenmesine karar verildiği açıklanmıştır.
Söz konusu diplomaların basılı diplomalarla aynı hukuki ve akademik geçerliliğe sahip olduğu ifade edilirken, bu belgeler için herhangi bir ek onay, mühür ve ıslak imza aranmamasına, belge üzerinde yer alan karekod üzerinden doğrulama yapılmasının da uygun olacağı ifade edilmiştir.