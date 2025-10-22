EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
Zeytinyağında 'yok yılı' etkisi: Üretimde yüzde 35 düşüş bekleniyor

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Dr. Mustafa Tan, 2025-2026 dönemi rekolte tahminlerini açıkladı. Zeytinin genetiğinde bulunan "yok yılı" etkisiyle geçen seneye göre üretimde yüzde 35 civarında bir düşüş beklendiğini belirten Tan, toplam zeytin üretiminin 2 milyon 450 bin ton olarak tahmin edildiğini söyledi. Bu miktarın 1 milyon 710 bin tonunun yağlık zeytin olarak ayrılacağı ve yaklaşık 310 bin ton zeytinyağı üretileceği öngörülüyor. Sofralık zeytin üretiminin ise 740 bin ton ile geçen seneye yakın bir seviyede olduğu belirtildi.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Dr. Mustafa Tan, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 2025-2026 zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmin çalışmalarının tamamlandığını belirterek, bu yıl zeytinde "yok yılı" etkisiyle üretimde yüzde 35 civarında düşüş beklendiğini açıkladı. Tan, 2 milyon 450 bin tonluk üretimin yüzde 30'unun yani 740 bin tonunun sofralık zeytin, 1 milyon 710 bin tonunun ise yağlık zeytin olarak tahmin edildiğini ifade ederek, "Bu miktardan yaklaşık 310 bin ton zeytinyağı üretileceği öngörülüyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonda UZZK, odalar, borsalar, üretici birlikleri ve Ege İhracatçı Birlikleri temsilcilerinin yer aldığı 41 ili kapsayan geniş kapsamlı rekolte tahmin çalışmaları gerçekleştirildi. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Tan, bu yılın zeytinin genetiğinde bulunan "yok yılı" dönemi olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl rekor bir yıldı, dünya ikinciliğine kadar yükselmiştik. Bu yıl ise geçen yılki rakamdan yüzde 35 azalma bekliyoruz. Toplam 2 milyon 450 bin ton zeytin üretimi öngörülüyor" dedi.

Tan, 2 milyon 450 bin tonluk üretimin 740 bin tonunun sofralık zeytin, 1 milyon 710 bin tonunun ise yağlık zeytin olarak tahmin edildiğini ifade ederek, "Bu miktardan yaklaşık 5 buçuk kiloda 1 kilo yağ verimliliği ile 310 bin ton zeytinyağı üretileceği öngörülüyor. Sofralık zeytin üretimi geçen seneye yakın bir seviyede. Bu yıl nispeten daneli zeytinler oluştu ancak bazı bölgelerde hastalık ve zararlıların olumsuz etkileri ilerleyen dönemde görülebilir" diye konuştu.

Zeytincilikte son yıllarda dikim alanlarının artmasının üretim dalgalanmalarını azalttığını vurgulayan Tan, "15 yıl önce 90 milyon olan geleneksel zeytin ağacı sayımızın üstüne yaklaşık 110 milyon yeni fidan dikildi ve bunlar verimliliği arttırdı. Bu da var-yok yılları arasındaki farkı azaltan bir unsur. Rekolte sonuçlarının ikinci tahmin olduğu ve kesin olmadığı diğer ülkelerde olduğu gibi, hasat ilerledikçe sonuçların değişebileceğini ve bunun sektörle paylaşılacağını belirtirken, rekolte sonuçlarının tüm sektör için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

