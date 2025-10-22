İsmail Saymaz: Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin altı boş değil

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz Halk TV'de katıldığı programda iddianameyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İsmail Saymaz, "İddianameye öyle tümüyle boş demek de mümkün değil" ifadelerini kullanarak duruma karşı adeta pes etti.

"İDDİANAMEYE ÖYLE TÜMÜYLE BOŞ DEMEK DE MÜMKÜN DEĞİL"

Halk TV'de konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İsmail Saymaz, "Bu iddianame her ne kadar Aziz İhsan Aktaş iddianamesi gibi görünse de, özünde Beşiktaş Belediyesi ve Rıza Akpolat iddianamesi. Çünkü ona yoğunlaşmış. İşte Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a mercek tutmuş. O günlerde Aziz İhsan Aktaş'ın Beşiktaş Belediyesi'ndeki faaliyetlerine odaklanmış. Birkaç başlıkta ele alacağım. Bir kere, tabi iddianamede Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın hem Başkan Yardımcısı'nın, hem Özel Kalem Müdürü'nün, hem kendine ait şirketin yetkili müdürünün itirafları var. Dolayısıyla iddianameye öyle tümüyle boş demek de mümkün değil" şeklinde konuştu.

"SİYASİ ETİK BAKIMINDAN CİDDİ PROBLEMLER VAR"

Saymaz, "Bu Aziz İhsan Aktaş denilen kişinin Beşiktaş Belediyesi'nde kendine bu kadar yer edinmesinin bir izahı olmalı. Nasıl olur da bu kişi Beşiktaş Belediyesi'nde 4 yıl boyunca 20 civarında ihaleyi alabilir hale gelir? İhalelerin şartlarına müdahale edebilir hale gelebilir? Yan teklif verecek şirketleri de o belirlemiş. Fiyat tekliflerini de o belirlemiş. Beşiktaş Belediyesi'nde böyle bir yer edinmiş ve bu ihalelerden elde edilen gelirlerden kimileri bireysel olarak zenginleşmiş, yer yer siyasetin finansmanı için bundan yararlanılmış. Bu bakımdan siyasi etik bakımından ciddi problemler olduğunu söylemeliyim. Bununla ilgili bir özeleştiriye de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rıza Akpolat'ın Özel Kalem Müdürünün iddianamedeki iadesi şu şekilde:

"Rıza Akpolat büyük ihalelerin yapılacağı gün vekaleti bilerek Ali Rıza YILMAZ'a verirdi. Şehir dışına çıkacağını belirterek izin alırdı ancak tamamında İstanbul'da bulunurdu. Hiçbir ihale Rıza AKPOLAT'ın bilgisi olmadan yapılmazdı. Aziz İhsan AKTAŞ'a verilen her ihale Rıza AKPOLAT' ın isteği ve bilgisi dahilinde verildi."

Savcılığın kanaat belirttiği bölümden:

"Savunmalarda, fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerde belediye başkanlarının hukuki sorumluluklarının olmadığı, yetki devri yaptıkları, mali sorumluluklarının bulunduğu sanki ihaleye fesat suçunun faili olamayacaklarını ileri sürmüştür. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nda ilgililerin sorumluluklarına dair düzenlemeler yer almaktadır. Yine 4483 sayılı yasa ile 5237 sayılı TCK' da yer alan düzenlemeler dikkate alındığında belediye başkanlarının yetki devri yapmış olsa bile ihale sürecini etkileyecek fiilleri bulunması halinde cezai sorumluluğu bulunacaktır. Bu bakımdan mevzuatta belediye başkanlarının sorumsuzluğuna ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Elbette belediyenin yaptığı tüm mal ve hizmet işlerine ilişkin süreci başkanın bilmesi ya da takip etmesi mümkün değildir. Ancak ilçe belediyesinin yaptığı en yüksek tutarlı çöp toplama veya araç kiralamaya ilişkin ihalelerin belediye başkanının bilgisi, gözetimi ve takibi dışında yapılması mümkün değildir. Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt Belediyesi' nin soruşturmaya konu ihale süreçleri ile ilgili alınan beyan ve yapılan tespitler dikkate alındığında bizzat içerisinde oldukları sürecin hukuki sorumluluğundan kaçınmak maksadıyla yetki devri yaptıkları anlaşılacaktır."