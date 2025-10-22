Mezarlıktan çaldığı mermerleri evinde kullanan şüpheli serbest bırakıldı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kabir mermerlerini çalarak evinin bahçesinde kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 10:52, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 10:37
Tekirdağ'da Hayrabolu Mezarlığı'ndaki kabirlerden bazılarının mermerlerinin çalınması üzerine şüpheli olarak gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün, ilçede kabirlerden bazılarının mermerlerinin çalındığını tespit eden görevliler durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmiş, ekipler yaptıkları çalışma sonucu şüpheli M.B.'yi evinde gözaltına almıştı.
Şüphelinin evinin bahçesinde kullanıldığı belirlenen 81 parça mermer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı görevlilerine teslim edilmişti.