Araç kullanırken kalp krizi geçiren profesör hayatını kaybetti

Denizli'de seyir halinde olan aracın sürücüsü Prof. Dr. Tamer Edirne aracın içinde kalp krizi sonucunda trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Edirne, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Giriş : 22 Ekim 2025 15:58, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 16:29
Araç kullanırken kalp krizi geçiren profesör hayatını kaybetti

Olay, Pamukkale ilçesi Karakurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tamer Edirne idaresindeki henüz plakası belirlenemeyen araç seyir halindeyken sürücü Tamer Edirne'nin kalp krizi geçirmesi sonucu araç yoldan çıkarak trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Tamer Edirne'nin olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tamer Edirne'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Prof. Dr. Tamer Edirne'nin Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve TAHUD Denizli Şube Başkanı olduğu öğrenildi.

Bugün cenazesi otopsinin ardından öğle namazına müteakip Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami'de kılınan namazın ardından Servergazi Mezarlığına defnedildi.

