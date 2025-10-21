200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı

Sözcü'nün haberine göre, İBB'ye yönelik operasyonlardaki sessizlik sona erdi. İstanbul Emniyetine bağlı Mali Şube ekipleri 210'un üzerinde İBB çalışanını ifadeye çağırdı.

İŞTİRAKLERDEKİ PERSONELLER DE ÇAĞRILIYOR

Mali Şube ekipleri İBB'de görev yapmış 200'ün üzerinde İBB bürokratı ve iştiraklerde çalışan personeli ifadeye çağırdı.

AKP DÖNEMİ DE DAHİL EDİLDİ

Herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı gelişmede AKP döneminde görev almış isimlerin de ifadeye çağrıldığı öğrenildi